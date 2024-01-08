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Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере»

Роберт Дауни-младший удостоен «Золотого глобуса» за лучшую роль второго плана

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Chris Pizzello/Invision/AP

Американский актер Роберт Дауни-младший получил премию «Золотой глобус» в номинации лучшая мужская роль второго плана. Церемонию вручения наград транслировал телеканал CBC.

Мероприятие состоялось в городе Лос-Анджелесе. При этом премия «Золотой глобус» проводится каждый год, а в ее рамках артисты получают награды в более чем 20 номинациях за достижения в области кино.

В этот раз статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший. Критики высоко оценили его работу над фильмом «Оппенгеймер», который повествует о жизни руководителя секретных разработок ядерного оружия в США в годы Второй мировой войны.

Американская актриса Давайн Джой Рэндольф, в свою очередь, была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана. Артистка получила премию за роль в рождественском комедийно-драматическом фильме «Оставленные».

5 января Роберт Дауни-младший принял участие в Международном фестивале в Палм-Спрингс, в ходе которого тепло отозвался о своем коллеге по фильму «Оппенгеймер» Киллиане Мерфи. По его словам, исполнитель главной роли в картине является «аномалией» и его любят все вокруг.

Ранее в Японии спустя несколько месяцев после премьеры согласились начать показ «Оппенгеймера».

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