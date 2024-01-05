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Звезда «Железного человека» назвал актера, которого любят все

Актер Дауни-младший: Киллиан Мерфи — актер, которого любят все

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AP

Звезда «Железного человека» Роберт Дауни-младший на Международном фестивале в Палм-Спрингс назвал актера, которого любят все. Его цитирует The Hollywood Reporter.

По словам артиста, это Киллиан Мерфи — его коллега по фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер». На фестивале Дауни-младший вручал Мерфи почетную награду киносмотра.

«Он — аномалия. Уже двадцать лет от него в восторге сами актеры, его любят все. А это непросто. Он всегда великолепен в работе над ролью, в блистании на экране. Невероятно завораживающе, чертовски возбуждающе», — заявил Дауни-младший.

Принимая награду, Мерфи отметил, что не любит говорить о себе, и подарил Дауни-младшему ответные комплименты, назвав его актерские способности ошеломительными.

«Нужно знать, что он также один из добрейших, сочувствующих, щедрых, веселых людей, с которыми я имел удовольствие работать», — сказал Мерфи.

До премьеры «Оппенгеймера» Роберт Дауни-младший рассказал о самоотдаче своего коллеги Киллиана Мерфи.

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