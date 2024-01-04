Собчак высказалась о понравившемся актере из сериала «Слово пацана»

Журналистка Ксения Собчак призналась в своем Telegram-канале, что считает 24-летнего звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева своим крашем.
«Скулы породистые, взгляд яростный — такой типаж «sexy brutal»...» — пояснила Собчак.
Она добавила, что Минекаева можно сравнить с Владимиром Машковым в молодости, отметив, что худрук театра Табакова был «секс-символом».
В начале декабря Минекаев, ставший известным после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что его жизнь ощутимо изменилась после успеха шоу. Он заявил, что первые изменения почувствовал после премьерного показа шоу — тогда к нему начали подходить люди с просьбой сфотографироваться.
Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон проекта.
До этого саундтрек шоу — песня «Пыяла» российского дуэта «Аигел» — обогнал по популярности хит Кати Лель «Мой мармеладный», попавший в мировые чарты.
Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.