Собчак высказалась о понравившемся актере из сериала «Слово пацана»

Журналистка Ксения Собчак призналась в своем Telegram-канале, что считает 24-летнего звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева своим крашем.

«Скулы породистые, взгляд яростный — такой типаж «sexy brutal»...» — пояснила Собчак.

Она добавила, что Минекаева можно сравнить с Владимиром Машковым в молодости, отметив, что худрук театра Табакова был «секс-символом».

В начале декабря Минекаев, ставший известным после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что его жизнь ощутимо изменилась после успеха шоу. Он заявил, что первые изменения почувствовал после премьерного показа шоу — тогда к нему начали подходить люди с просьбой сфотографироваться.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон проекта.

До этого саундтрек шоу — песня «Пыяла» российского дуэта «Аигел» — обогнал по популярности хит Кати Лель «Мой мармеладный», попавший в мировые чарты.

Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.