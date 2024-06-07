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Военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов

Военэксперт Баранец: учения РФ у Карибских островов заставят США задуматься

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Iranian Army/AP

Российские военные учения у Карибских островов заставят США призадуматься о том, что с Москвой не стоит шутить. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, если появятся ракеты, способные доставать до Соединенных Штатов, «это будет уже другая картина».

Эксперт также предположил, что Россия давно ведет переговоры «военно-технического характера» с Кубой и Венесуэлой.

«А если туда еще присоединятся китайцы, то это будет очень здорово, вызовет дикие вопли в Вашингтоне. Они, возможно, уже сегодня объявят, что не допустят этого, потому что, если появится хоть одна военная база на той же Кубе, это будет означать, что острый русский штык приставлен к жирной попе Америки», — сказал Баранец.

Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Россия планирует провести военные учения в ближайшие недели и для этого перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн. По информации издания, эти маневры являются частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

Источник Miami Herald в свою очередь заявил, что Россия хочет выбить США из колеи, а также оказать влияние на внутреннюю аудиторию.

По данным журналистов, корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью должны будут пройти еще одни маневры.

Ранее в Крыму призвали ответить на инициативу США по безопасности в Черном море.

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