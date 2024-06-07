Силы ПВО уничтожили украинские ракеты над Ростовской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, ракетная атака со стороны Украины была зафиксирована около 11:00.

«Последствия на земле уточняются», — добавил Голубев.

Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 7 июня силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников — над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, два беспилотника — над Белгородской областью, один — над территорией Ростовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.