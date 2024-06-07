Глава российской администрации назвал сложной ситуацию в Харьковской области

Ситуация на территории Харьковской области Украины остается сложной, обстрелы не утихают. Об этом сообщил на пресс-конференции глава российской администрации области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, от обстрелов страдают мирные жители.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с Запорожского направления в Харьковскую область.

По его словам, ВСУ увезли часть артиллерии. При этом подразделения элитной украинской группировки «Марун» оказались практически расформированы.

21 мая Ганчев заявлял, что Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский называл сложившуюся в Харьковской области ситуацию одной из самых горячих в зоне боевых действий.

Ранее в ВСУ предрекли тяжелое лето для украинской армии.