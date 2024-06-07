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В Белом доме поделились ожиданиями от предстоящего саммита G7

Белый дом: результатом саммита G7 должен стать план по использованию активов РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что результатом предстоящего саммита «Большой семерки» (G7) в Италии должен стать план по использованию доходов от активов России и их передаче Украине. Его слова приводит газета Repubblica.

«Первым результатом G7 в Италии, который внесет большой вклад в защиту Украины, станет разблокирование плана по использованию прибыли от замороженных российских активов для финансирования Киева», — указал Салливан.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о намерении Запада предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России. По ее словам, эту идею одобряют в странах «Большой семерки». Йеллен отметила, что Вашингтон сейчас согласовывает со своими союзниками и партнерами способы, с помощью которых российские активы могут быть использованы для оказания помощи Киеву.

До этого сообщалось, что страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против РФ, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Ранее в ЕС рассказали, когда Украина может получить первый транш средств от активов РФ.

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