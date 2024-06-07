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В МИД заявили, что США ответят за разрешение наносить удары по России

МИД: США не смогут избежать ответственности за разрешение ВСУ бить по России

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

США не смогут избежать ответственности за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Об этом на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответственности избежать им не удастся», — сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что Россия на фоне угроз из-за украинского конфликта будет защищаться всеми доступными способами.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что глава государства Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

6 июня агентство Associated Press (AP) сообщило, что удары по территории России американским оружием уже наносятся.

Ранее Путин предупредил об ответе на поставки Западом дальнобойного оружия Украине.

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