Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные учения на Карибах посчитали сигналом для США

Генерал Липовой: учения России в Карибском бассейне – это важный знак для США

close
100%
Иван Родионов/РИА «Новости»

Предстоящие учения России в районе Карибского бассейна сигнализируют США о том, что российские военные могут оперативно прибыть в любую точку мира, считает генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. Также это ответный шаг на то, что Америка проводит учения по всему миру без каких-либо предварительных уведомлений, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, ранее стало известно о планах России провести военные учения в ближайшие недели в Карибском бассейне, для чего туда проводится переброска кораблей и самолетов. СМИ со ссылкой на западных чиновников утверждают, что учения являются частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

«Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки», — заявил Липовой.

Подобные учения говорят о росте мощности флота и авиации, а также укреплении авторитета в странах Северной и Южной Америки, убежден генерал.

К учениям привлекут корабли и самолеты, которые могут базироваться на военных аэродромах Венесуэлы и Кубы, считает эксперт. Также будет задействована авиация, способная нести ядерное оружие, заявил Липовой. Возможно присутствие и атомных подводных лодок, считает экс-командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов.

«Также на Северном флоте очень много кораблей и с атомной энергетической установкой, — добавил он. — Но ядерные боевые заряды не берут на учения. Они находятся в дежурном режиме».

Военный эксперт ранее раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами