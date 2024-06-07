Российские военные учения на Карибах посчитали сигналом для США

Предстоящие учения России в районе Карибского бассейна сигнализируют США о том, что российские военные могут оперативно прибыть в любую точку мира, считает генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. Также это ответный шаг на то, что Америка проводит учения по всему миру без каких-либо предварительных уведомлений, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, ранее стало известно о планах России провести военные учения в ближайшие недели в Карибском бассейне, для чего туда проводится переброска кораблей и самолетов. СМИ со ссылкой на западных чиновников утверждают, что учения являются частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

«Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки», — заявил Липовой.

Подобные учения говорят о росте мощности флота и авиации, а также укреплении авторитета в странах Северной и Южной Америки, убежден генерал.

К учениям привлекут корабли и самолеты, которые могут базироваться на военных аэродромах Венесуэлы и Кубы, считает эксперт. Также будет задействована авиация, способная нести ядерное оружие, заявил Липовой. Возможно присутствие и атомных подводных лодок, считает экс-командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов.

«Также на Северном флоте очень много кораблей и с атомной энергетической установкой, — добавил он. — Но ядерные боевые заряды не берут на учения. Они находятся в дежурном режиме».

Военный эксперт ранее раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.