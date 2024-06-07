В Белгородской области сбили украинскую ракету

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион в 10:00 мск.

До этого в ночь на 7 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края.

Также за ночь средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, два беспилотника — над Белгородской областью, один — над территорией Ростовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.