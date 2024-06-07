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Названы продукты, снижающие риск сердечной недостаточности

PLOS ONE: «противовоспалительная» диета снижает риск сердечной недостаточности

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Shutterstock

Потребление продуктов, богатых клетчаткой, жирными кислотами, железом, магнием, селеном и витамином В1, коррелирует с более низким риском сердечной недостаточности. К таким выводам пришли ученые Народной больницы провинции Шаньси при Сианьском Университете Цзяо-Тун в Китае. Результаты исследования опубликованы в PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 10 766 человек. Они предоставили данные о своем рационе питания и прошли необходимые обследования для оценки сердечной функции и кардиометаболического здоровья. Ученые стремились выяснить, как воспаление в организме, вызванное неправильным питанием, влияет на риск развития сердечной недостаточности.

Результаты показали, что снижение качества питания было достоверно связано с повышением уровня воспаления и увеличением концентрации натрийуретического пептида про-B-типа в организме. Тенденция к повышению уровней NT-proBNP является важным маркером сердечной недостаточности.

Ученые также обнаружили, что наиболее низким риск развития такой патологии вследствие воспаления был у людей, рацион которых был сбалансирован по белкам, углеводам, клетчатке (пищевым волокнам), мононенасыщенным и полиненасыщенным жирным кислотам, витамину А, β-каротину, витамину В1, ниацину, фолиевой кислоте, витамину Е, магнию, железу, селену, кофеину, этанолу и n-3 жирным кислотам.

Исследователи подчеркнули, что антиоксидантные свойства селена особенно важны для защиты тканей от окислительного стресса (особой формы повреждения). Витамины А и β-каротин, ниацин, фолиевая кислота и витамин Е имеют решающее значение для лечения сердечной недостаточности и поддержания общей сердечно-сосудистой системы в хорошей форме.

Селен содержится в оливковом масле, морепродуктах, рыбе, маслинах, бобовых, орехах, гречневой и овсяной крупе. Витамины А, Е, фолиевая кислота и β-каротин — в растительной пище и листовой зелени, а ниацин — в ржаном хлебе, гречке, фасоли.

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