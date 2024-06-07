Украинский энергохолдинг потерял около 86% мощностей

Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью The Washington Post, что предприятие потеряло около 86% генерирующих мощностей.

«ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей», — сообщил Тимченко.

2 июня «Укрэнерго» сообщило, что вечерние лимиты на потребление электричества ввели во всех регионах Украины. Представители компании уточнили, что ограничения будут действовать в период с 18:00 до 00:00 по киевскому времени. Если лимиты потребления электроэнергии будут превышены, то власти той или иной области могут ввести почасовые отключения света. Они коснутся бытовых и промышленных потребителей, но не объектов критической инфраструктуры.

До этого директор украинской компании Yasno, входящей в энергетический холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко предупредил жителей всех областей страны об экстренных отключениях электроэнергии.

Ранее на Украине признали, что не успеют восстановить все поврежденные объекты энергетики до конца текущего года.