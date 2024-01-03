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Умер актер из «Глухаря» и «Склифосовского»

Актер из «Глухаря» и «Склифосовского» Петр Черняев умер в 70 лет

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СТОРИ ФИЛЬМ

Актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, известный по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр».

В публикации уточнили, что артист умер в начале января. Причину его смерти издание не раскрыло.

Журналист и писатель Сусанна Альперина на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уточнила, что все пишут: «умер актер».

«Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий», — отметила она.

По словам Альпериной, он известен также как киновед, кинокритик и журналист.

Черняев окончил ВГИК в 1978 году, работал в киноредакции издательства «Искусство», в журнале «Советский экран». Также был главным редактором газеты «СКИФ», журнала «Кино-глаз» и других СМИ, заместителем главреда издания Союза кинематографистов РФ «СК-Новости». Он служил в театрах «На ладони», «На Юго-Западе», «Традиция» и «Мел». Артист принимал участие в таких кинопроектах, как «Глухарь», «Мент в законе», Склифосовский», «Универ», «Интерны» и «Солдаты».

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин посмотрел сериал «Слово пацана».

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