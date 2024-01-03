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«Зачем он это делает?»: Бородина осудила Канье за отношение к супруге

Блогер Бородина заявила, что Канье Уэст мстит Кардашьян при помощи новой жены

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Global Look Press/biancacensori_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале осудила Канье Уэста за эпатажные выходки с участием его жены Бьянки Цензори.

«Как вы думаете, зачем он это с ней делает? Ну она реально как кукла. Не может отпустить Ким? Месть или что? Найти почти копию бывшей и показывать ее голой 24/7. Что движет мужиком, который постоянно с ниткой между ног выставляет свою женщину», — задалась вопросом Бородина.

При этом звезда предположила, что Цензори в любом случае выгодно быть вместе с Уэстом, потому что он крайне популярен. Она также считает, что таким образом рэпер пытается отомстить бывшей жене Ким Кардашьян, в то время как бизнесвумен лишь смеется над его попытками обратить на себя внимание.

В январе 2023 года сообщалось, что Цензори и Уэст провели не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. В июне Цензори была замечена держащейся за руки со старшей дочерью Уэста Норт на вечеринке в честь 46-го дня рождения артиста. В конце декабря девушка говорила, что хочет расстаться с артистом, потому что он требует от нее постоянно молчать.

Ранее Прохор Шаляпин в шутку осудил Анастасию Волочкову за излишнюю худобу.

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