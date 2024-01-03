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Мария Аронова рассказала, как делит семейный бюджет с неработающим мужем

Актриса Мария Аронова заверила, что безработный супруг не просит у нее денег

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Актриса Мария Аронова в интервью «Антенне-Телесемь» призналась, что обеспечивает всю семью, пока ее супруг Евгений Фомин ухаживает за домом и детьми.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. И с моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — заявила Аронова.

Актриса уточнила, что позаботилась о том, чтобы у ее мужа были личные деньги, которые он может тратить по своему усмотрению. Аронов уточнила, что такую модель подсмотрела у своих родителей. В частности, артистка отремонтировала квартиру Фомина, чтобы мужчина мог сдавать ее в аренду или пользоваться самостоятельно.

«И собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно. Мы договорились, что у Жени существует определенная сумма, его собственная, которую он может класть в банк, оперировать ими, делать все, что хочет — это его личные деньги», — заверила артистка.

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