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Мошенники вымогают деньги под именем Урганта

Отец Урганта Андрей сообщил о попытках мошенников получить деньги у его знакомых

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Из личного архива

Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мошенники пытаются вымогать деньги от его имени.

Ургант отметил, что мошенники представляются им и рассказывают, что он якобы находится в Таиланде. После этого они просят деньги. Артист опроверг, что находится в Таиланде, и попросил не отвечать злоумышленникам.

«Не переводите им никаких денег! Я в Петербурге! У меня все хорошо!» — заявил телеведущий.

22 декабря стало известно, что квартиру Андрея Урганта в Санкт-Петербурге затопили соседи сверху. О затоплении квартиры артист узнал от своих соседей. Вместе с корреспондентом телеведущий спустился ниже на один этаж, пытаясь оценить масштаб происшествия.

В ноябре Ургант сообщил, что женился на возлюбленной Елене, которая моложе него на 21 год.

Об отношениях пары стало известно благодаря экс-возлюбленной актера Елене Романовой. Она признавалась журналистам, что общается с новой избранницей артиста. По ее словам, Елена очень приятная и коммуникабельная женщина, которая давно знает Урганта. Спутница окружила актера теплом и заботой, и они вместе живут в Санкт-Петербурге.

Ранее Винокур рассказал, почему спит с женой в разных кроватях.

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