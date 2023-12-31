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Харламов высмеял Собчак после «голой» вечеринки Ивлеевой

Комик Харламов назвал вечеринку Ивлеевой утренником в сравнении с шоу Богомолова

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и актер Гарик Харламов высмеял участников «голой» вечеринки в шоу «Кстати».

Харламов отметил, что многие артисты в своих извинениях заявляли, что не знали, куда пришли. По словам комика, многие думали будто собирались на «утренник». Однако при этом пробыли на вечеринке около пяти часов.

«Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», — заявил артист.

Муж Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов известен своими провокационными и необычными спектаклями. В октябре Богомолов вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анфиса Чехова публично поддержала Ивлееву после ее «голой» вечеринки.

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