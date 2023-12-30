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Большой и Мариинка проведут совместный масштабный фестиваль в 2024 году

Большой и Мариинка проведут обменные гастроли к 180-летию Римского-Корсакова

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Мариинский театр

Большой и Мариинский театры проведут совместный фестиваль к 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, сообщает Большой в Telegram-канале.

«Центральными событиями фестиваля-приношения, который продлится в течение всего театрального сезона, станут обменные гастроли Большого и Мариинского театров, а также совместное выступление двух главных театров страны на родине Римского-Корсакова — в Тихвине», — отмечается в сообщении.

В январе пройдут первые показы «Сказки о царе Салтане» (4,5 и 6 января) на Новой сцене Большого театра, а в Мариинке оперу Римского-Корсакова по одноименной сказке Александра Пушкина покажут 3 января. В театре Санкт-Петербурга на 7 января также запланирован показ оперы «Ночь перед Рождеством», а чуть позднее — «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (16 и 23 января). 20 и 21 февраля на Исторической сцене Большого покажут оперу «Царская невеста».

Труппа Мариинки выступит в Большом театре с 23 по 25 февраля: первым спектаклем будет «Псковитянка» с прологом «Боярыня Вера Шелога». Во всех спектаклях дирижером выступит худрук театра Валерий Гергиев. Большой театр, в свою очередь, покажет на сцене Мариинского «Царскую невесту» 27, 28 и 29 февраля.

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