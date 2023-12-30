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Киркоров оплатил 12 млн долга перед ФНС из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

КП: певец Киркоров погасил долги перед ФНС после вечеринки Ивлеевой

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Super/YouTube

Певец Филипп Киркоров погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает kp.ru.

Как подчеркивает издание, еще 25 декабря у Киркорова был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тыс. 675 рублей. При этом к 30 декабря артист оплатил задолженность.

Всего исполнитель владеет 13 объектами недвижимости, из которых 10 находятся в Москве, а еще 3 в Московской области и Краснодарском крае. Кроме того, у певца 9 земельных участков в Московской и Ленинградской областях, а также 7 транспортных средств.

29 декабря стало известно, что участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с налоговой. По данным Telegram-канала Mash, под прицелом ФНС оказались Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие знаменитости.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее сообщалось, что Меладзе погасил долг почти в 1,8 миллиона рублей перед налоговой.

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