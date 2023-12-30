Старший сын Охлобыстина ушел в армию

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что проводил старшего сына Василия в армию. О прохождении сыном срочной службы он побеседовал с изданием «Караван историй».

В армию Василий ушел после окончания ВГИКа.

«Пока творческие дела отложены на потом, сейчас в армии побудет. Вася очень организованный человек, у него все по плану», — объяснил Охлобыстин.

Звездный отец поддержал сына в его решении, поскольку считает, что служба в армии нужна каждому мужчине.

«В армии ты все время так или иначе находишься в экстремальной ситуации, где от тебя мало что зависит. Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем», — заявил актер, добавив, что армия помогает понять, где возможен компромисс, а где нет.

Накануне Охлобыстин раскрыл тайный смысл «Иронии судьбы».

Ранее Тихон Жизневский назвал «Бременских музыкантов» настоящими скрепами.