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Защита Хилми Форкса обжаловала приговор по делу о порнографии

Блогер Хилми Форкс подал апелляцию на приговор по делу о порнографии

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Телеграм-канал ХИЛМИ

Защита российского блогера Хилми Форкса подала апелляцию на приговор по делу об изготовлении порнографии в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.

«[Апелляцию] рассмотрит Мосгорсуд уже после Нового года. А сегодня моего подзащитного должны посетить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в СИЗО», — уточнил он.

Адвокат обжаловал приговор после того, как 27 декабря Форкса (настоящая фамилия Олейник) приговорили к трем годам колонии по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет»).

Хилми Форкс был задержан в июле 2023 года. Об этом сообщала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Против него было возбуждено уголовное дело из-за обвинений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По версии стороны обвинения, в ноябре 2022 года Хилми Форкс изготавливал материалы порнографического содержания, которые позже размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц, сочли в прокуратуре.

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