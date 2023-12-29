Названа самая кассовая российская комедия 2023 года

Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевым и Гариком Харламовым в главных ролях стал самой кассовой российской комедией 2023 года. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

По данным портала, «Теще» удалось обогнать такие фильмы, как «Поехавшая», «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Беспринципные в деревне» и «За Палыча!». По имеющимся данным, комедию посмотрели уже 1,6 миллиона человек, в прокате «Теща» собрала 572,3 миллиона рублей.

В центре сюжета фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна (Гузеева), которая держит в железных рукавицах семью и выдвигает претензии к зятю (Харламов). В картине также сыграли Александр Лыков, Настасья Самбурская, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

В октябре Гарик Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Ларисой Гузеевой на съемках «Тещи». Позже им удалось найти общий язык. Резидент Comedy Club подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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