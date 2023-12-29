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Василий Ливанов рассказал о конфликте с Кончаловским

Актер Ливанов заявил, что Кончаловский украл у него идею для фильма

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актер Василий Ливанов признался в беседе с aif.ru, что однажды поссорился с режиссерами Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским.

Ливанов рассказал, что Кончаловский и Тарковский украли у него идею снять фильм про иконописца Андрея Рублева. По словам актера, режиссеры втайне от него написали сценарий к картине. Артисту было «очень неприятно» из-за сложившейся ситуации, однако вскоре Кончаловский сделал шаг к примирению.

«Андрон (Андрей Кончаловский) потом написал мне письмо с извинениями за такое интеллектуальное воровство. Это было именно так. Что конкретно там было написано, в каких выражениях, я уж не помню — это так давно было. Но Андрон извинился», — поделился актер.

Ливанов признался, что он помирился с режиссером, но «осадок остался». На данный момент у него «нормальные» отношения с кинематографистом. Артисты продолжают дружить.

Фильм «Андрей Рублей» снят Андреем Тарковским в 1966 году. В ролях — Анатолий Солоницын, Юрий Никулин, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Ролан Быков.

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