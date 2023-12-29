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Ида Галич рассказала о приглашении Ивлеевой на «голую» вечеринку

Блогерша Ида Галич отказалась от приглашения на вечеринку Ивлеевой

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Пресс-служба Кинопоиск

Телеведущая и блогерша Ида Галич призналась в YouTube-шоу «Есть вопросики», что коллега Настя Ивлеева приглашала ее на «голую» вечеринку.

Галич призналась, что отказалась от приглашения по нескольким причинам. Во-первых, в тот день артистка работала, а во-вторых, она не захотела посещать мероприятие из-за натянутых отношений с Ивлеевой. Блогерша предположила, что своим приглашением коллега желала примириться с ней. Однако такой поступок телеведущая считает хайпом, а не попыткой наладить отношения.

«Я в свою очередь написала Насте честно: если ты хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии войны. Она ответила эмоджи или лайкнула его, не помню», — заявила Галич.

В марте Галич заявила, что никогда больше не станет подругой Ивлеевой. Она объяснила, что у друзей не принято воровать контент.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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