Лерчек дала «слово пацана»

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, пообещала исправно платить налоги. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!» — заявила блогерша.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест.

27 декабря адвокат Лерчек Константин Третьяков заявил, что с блогерши сняли все судебные запреты, связанные с перемещением и использованием соцсетей. В тот же день Чекалина вышла на связь в Instagram, объявив о своем возвращении.

Ранее налоговая начислила Лерчек новую задолженность.