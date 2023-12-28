В Госдуме попросили проверить высказывания Максима Галкина*

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на концертах в Анталье и Лимассоле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Кто-то еще считает, что вещун Галкин несет безобидную дурь? Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России. За один только националистический лозунг «Героям слава!» можно заводить папочку с уголовным делом», — написал он.

По мнению депутата, Галкин обязательно должен понести наказание.

«Поэтому я обратился к Генпрокурору с просьбой привлечь Галкина к ответственности», — написал он, также потребовав проверить финансирование Галкиным украинских организаций.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России проведет повторную проверку высказываний Максима Галкина и Аллы Пугачевой в контексте возможной дискредитации российской армии.

С просьбой пересмотреть дело в Следственный комитет обратились представители гражданского общества из объединения «Зов народа» — они обратили внимание на некоторые высказывания Галкина и Пугачевой, которые могут быть квалифицированы как дискредитация российской армии.

Ранее актера Болливуда обвинили в оскорблении индусов из-за видео с тортом.