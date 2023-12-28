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Суд с российским блогером из-за Ждуна получил новый виток

Блогер Портнягин подал кассационную жалобу на решение суда по делу о Ждуне

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Бизнес-блогер Дмитрий Портнягин подал кассационную жалобу на решение суда по делу о меме с Ждуном. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В декабре 2018 года Портнягин опубликовал выпуск своего проекта «Трансформатор», где использовал мем со Ждуном. В компании «Си ди лэнд контакт», являющейся правообладателем образа, заявили о незаконном использовании Ждуна и выставили блогеру иск на 5 миллионов рублей.

Суд изучил договоры на использование Ждуна и установил, что Дмитрий должен заплатить только 46,8 тысячи рублей. В ответ Портнягин подал кассационную жалобу на решение, и дело вновь будет пересмотрено.

Товарный знак «Ждун» зарегистрирован в РФ. При этом изначально он являлся скульптурой — объектом авторского права.

Настоящее название Ждуна — Homunculus loxodontus. Эту скульптуру создала голландская художница Маргарет ван Брифорт. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, одутловатым телом и человеческими руками, которое сидит на стуле в комнате ожидания.

Ранее актера Болливуда обвинили в оскорблении индусов из-за видео с тортом.

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