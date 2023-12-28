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Анне Asti нашли замену на крупном корпоративе после «голой» вечеринки

Вместо певицы Анны Asti в Новый год в Сима-ленде выступит Полина Гагарина

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» в 2023 году должна была выступить певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), но шоу отменили. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на представителя маркетплейса.

В «Сима-ленде» уточнили, что артистке нашли замену — на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» выступит Полина Гагарина.

Анна Asti должна была выступить 29 декабря, точная причина отмены ее концерта неизвестна. При этом решение об отмене было принято на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, среди гостей которой была и певица.

Вечеринка Ивлеевой прошла 21 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Известия» рассказали о последствиях вечеринки Ивлеевой для всего шоубиза.

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