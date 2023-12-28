«Известия» рассказали о последствиях вечеринки Ивлеевой для всего шоубиза

«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», серьезно отразилась на деятельности присутствовавших на мероприятии звезд шоу-бизнеса, среди которых были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган и многие другие. «Известия» рассказали, как случившееся повлияло на их жизни.

Так, Роскомнадзор нашел в фото и видео с кадрами вечеринки признаки пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а саму Ивлееву и ее компанию захотела проверить налоговая служба. Певице Лолите отменили несколько выступлений, а также, по ее словам, многие требуют убрать артистку из эфира телеканалов и снять с новогодних концертов.

Филиппа Киркорова тоже хотят вырезать из праздничных телеконцертов. Кроме того, было отменено его выступление в МХАТ им. Горького, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить певца звания народного артиста.

Подробнее о том, чем еще обернулась «голая» вечеринка для ее гостей, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Тина Канделаки подтвердила, что финал новогоднего фильма с Киркоровым переснимут.