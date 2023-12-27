Шуфутинский объяснил, почему пользуется инвалидной коляской

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, почему во время недавнего новогоднего концерта с трудом передвигался, а после выступления попросил для себя стул. Шансонье цитирует «Пятый канал».

Певец рассказал, что год назад поскользнулся на льду, когда играл в хоккей, повредил копчик и потянул мышцы. Он не восстановился до конца и дома передвигается на инвалидной коляске.

«Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», — заявил певец.

По словам Шуфутинского, он старается избегать переутомления и по возможности щадит спину.

«Это не позор. Я могу встать, танцевать как угодно и все. Я просто сейчас сижу, потому что какой мне смысл…» — сказал он.

Накануне Шуфутинский рассказал, что проведет Новый год за границей. Шуфутинский отметит праздник на Мальдивах вместе с женой Светланой и друзьями.

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