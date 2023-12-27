«Мутабор» начал переносить мероприятия после вечеринки Ивлеевой

В клубе «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой, стали переносить запланированные массовые мероприятия. Об этом свидетельствуют анонсы в Telegram-канале арт-пространства.

«По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится», — сказано в публикации.

Администрация заведения просит гостей, купивших билеты на концерт, сохранить их и посетить клуб позднее.

Незадолго до этого в «Мутабор» пришли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзор.

Скандальная вечеринка «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе в качестве единственной одежды на вечеринке Ивлеевой.