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Айза обратилась в суд и потребовала от Гуфа 150 тысяч рублей ежемесячно

Baza: блогер Айза обратилась в суд ради алиментов от Гуфа

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aizalovesam/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Блогер Айза подала иск в суд к бывшему мужу Гуфу по поводу алиментов для их общего сына Сэма. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По данным канала, Айза потребовала проверить все сведения о доходах бывшего мужа за 2023 год. Она хочет получать по 150 тысяч рублей ежемесячно, а также четверть дохода рэпера на содержание их сына. В иске Айзы сказано, что между бывшими возлюбленными не было соглашения об уплате алиментов. Она указала, что Гуф не оказывал финансовой поддержки 13-летнему Сэму.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Недавно Гуф расстался со своей второй женой Юлией Королевой. Разрыв получился скандальным, и в интервью Алене Жигаловой рэпер назвал Айзу «двуличной хайпожоркой». В ответ на это блогер отказалась общаться с бывшим супругом.

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