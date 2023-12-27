Ивлеева могла задолжать ФНС больше 100 млн рублей

Долг блогерши Анастасии Ивлеевой предварительно составляет 137 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что эту сумму блогерша задолжала налоговой за три года — с 2020 по 2022 год. Кроме того, заявляет Mash, изначально телеведущая была должна налоговой больше 150 млн рублей. Она выплатила лишь 13 млн, после чего ФНС решила провести проверку деятельности Ивлеевой.

Как отмечает Mash, блогерша оказывала одни и те же услуги в статусе ИП, а также через ООО «Ивлеева Продакшн» по упрощенной системе налогообложения. Таким образом Ивлеева не допускала увеличение дохода, ей не нужно было переходить на другую систему с повышенной ставкой.

Недавно сообщалось, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски. Телеведущую проверяют на уклонение от уплаты налогов. По данным Mash, Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее стало известно, что блогера Хилми признали виновным в распространении порнографии.