Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал, чего стоит опасаться Ивлеевой

Адвокат Жорин: Ивлеевой надо опасаться уголовного дела за легализацию доходов

close
100%
nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру Анастасии Ивлеевой нужно опасаться возбуждения уголовного дела о легализации доходов, которые были получены преступным путем. Об этом заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

По его мнению, шансы удовлетворения иска, поданного после вечеринки в «Мутаборе» к Анастасии Ивлеевой, стремятся к нулю.

«Шансы удовлетворения этого иска крайне маловероятны, скорее это больше информационный повод, выражение своей позиции относительно произошедшего», — считает Жорин.

Блогер Анастасия Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе на вечеринке Ивлеевой.

Все новости на тему:
«Голая» вечеринка Ивлеевой
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами