Адвокат рассказал, чего стоит опасаться Ивлеевой

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Блогеру Анастасии Ивлеевой нужно опасаться возбуждения уголовного дела о легализации доходов, которые были получены преступным путем. Об этом заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

По его мнению, шансы удовлетворения иска, поданного после вечеринки в «Мутаборе» к Анастасии Ивлеевой, стремятся к нулю.

«Шансы удовлетворения этого иска крайне маловероятны, скорее это больше информационный повод, выражение своей позиции относительно произошедшего», — считает Жорин.

Блогер Анастасия Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе на вечеринке Ивлеевой.