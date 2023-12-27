Главный актер «Паразитов» покончил с собой

Актера Ли Сон Гюна, исполнившего роль отца богатого семейства в южнокорейском фильме «Паразиты» (2019), нашли мертвым. Агентство Yonhap сообщает, что он, предположительно, покончил с собой.

Звезду оскароносной картины без сознания обнаружили в автомобиле в парке в центральной части Сеула примерно в 10:30 по местному времени (04:30 мск). По словам сотрудника экстренной службы, была констатирована смерть, поэтому актера не стали доставлять в больницу. Уточняется, что Ли Сон Гюн ушел из дома и оставил записку, сравнимую с предсмертной. Ее содержание не раскрывается.

Агентство уточняет, что артист находился под следствием из-за предполагаемого употребления наркотиков. Полицейские несколько раз допрашивали Ли Сон Гюна. Актер вину не признавал, заявляя, что его обманывали, и он не знал, что на самом деле имел дело с наркотиками. Полиция даже провела два теста на употребление запрещенных веществ, они показали отрицательный результат.

В 2020 году кинокартина «Паразиты» стала лучшим фильмом 2020 года и победила сразу в нескольких номинациях «Оскара». Тогда впервые победителем самой престижной кинопремии стала не англоязычная картина.

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