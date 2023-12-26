Комиссаренко о реакции на себя у американцев: «Огромный русский Борис»

Белорусский стендапер Слава Комиссаренко признался, что публика в США воспринимает его более жестким человеком, нежели российская. Об этом комик рассказал в YouTube-шоу «Спасибо, у меня все».

«Мне в Америке нравилось, потому что они на меня непонятно как реагировали. Я там на английском выступал. Я привык, что когда я выступаю на русском со стендапом, я выгляжу как милый парень, я не какой-то жесткий тип. А для них я выгляжу как огромный русский Борис», — заявил Комиссаренко.

Юморист добавил, что американцы воспринимают его как сына Дольфа Лундгрена (актер сыграл советского боксера Ивана Драго в «Рокки 4». — «Газета.Ru»), который пришел «крушить всех кулаками».

В апреле 2023 года Комиссаренко сообщил, что получил визу в США на два года. Артист признался, что по факту США — это единственное место, куда его вообще пускают. Комиссаренко не смог оформить документы в Польше, Испании, Германии.

В конце ноября сообщалось, что полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии.

Ранее стала известна причина включения Акунина в перечень экстремистов.