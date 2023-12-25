Мария Погребняк отказалась отвечать на вопрос об изменах в прошлом

Модель и блогерша Мария Погребняк отказалась в беседе с kp.ru отвечать на вопрос об изменах в прошлых отношениях.

Погребняк объяснила, что не хочет говорить о предыдущих романах. Она уточнила, что ей это неинтересно. Для нее экс-партнеры остались в «прошлой жизни».

«Я живу настоящим. Настоящее у меня счастливое. В новых отношениях мне никто не изменяет», — заявила блогерша.

Погребняк рассказала, что счастлива в отношениях. Она планирует отметить Новый год с возлюбленным. Сначала модель проведет время со своими детьми, а затем она и партнер отправятся к друзьям за город. После пара собирается уехать на Мальдивы.

Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком восемь лет. В их союзе родились трое сыновей — Артем, Павел и Алексей.

Весной 2023 года появились слухи, что Мария рассталась с мужем из-за его измен: пока девушка находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

7 сентября 2023 года Преображенский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

Ранее звезда «Реальных пацанов» женился.