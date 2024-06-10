Студентка посинела и попала в реанимацию из-за пристрастия к вейпу

В США 17-летняя девушка посинела и попала в реанимацию из-за того, что слишком часто курила вейп, пишет LADBible.

Кайла Блат потеряла сознание, а ее кожа приобрела синий оттенок, когда она ночевала в доме подруги. У девушки чуть не случилась остановка сердца, но приехавшие медики смогли реанимировать студентку колледжа и отвезли пациентку в больницу. Обследование показало, что из-за чрезмерного курения вейпа в ее легком образовался и лопнул небольшой пузырь.

Блат провела в клинике две недели, прежде чем ее отпустили домой. Кайла заявила, что откажется от вейпов после пережитого.

«Когда мне было 15, вейпы стали популярными. Все мои друзья их курили. Я думала, что это безвредно, поэтому со мной все будет хорошо», — рассказала она.

Ранее врачи объяснили, почему вейпы ускоряют старение.