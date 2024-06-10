Анчелотти объяснил, почему «Реал» не выступит на клубном ЧМ

Мадридский «Реал» не примет участия в чемпионате мира по футболу среди клубов – 2025 из-за маленьких призовых, которые назначает Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом в интервью изданию Il Giornale заявил главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

«ФИФА не учитывает этот фактор. Но игроки и клубы не будут участвовать в этом турнире. Только одна игра «Реала» стоит €20 млн, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Отклоняется. И другие клубы вслед за нами откажутся от участия», — уверен Анчелотти.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Действующим чемпионом мира среди клубов является английский «Манчестер Сити». Отметим, что «сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

На прошлой неделе «Реал» объявил о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Сообщалось, что игрок получит от клуба подписной бонус в размере €150 млн.

Ранее стало известно, что «Зенит» может купить экс-форварда «Реала» Йовича.