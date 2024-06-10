Загитова рассказала о своем страхе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что боится общественного осуждения ее внешнего вида. Об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ».

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — сказала спортсменка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова объяснила, что ей помогает пережить хейт.