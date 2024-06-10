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Политолог рассказал, зачем Путин поедет в Северную Корею

Политолог Марков связал визит Путина в КНДР со снарядами и рабочими-строителями

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Shamil Zhumatov/Reuters

Российский политолог Сергей Марков рассказал в своем Telegram-канале, зачем президент РФ Владимир Путин отправится в Северную Корею.

По мнению Маркова, визит российского президента в КНДР может быть связан со снарядами и рабочими-строителями.

«Миллионы снарядов из Кореи, строительные рабочие из Кореи. Возможно, добровольцы на фронт из Кореи. Российское продовольствие в Корею», — пояснил политолог.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Владимир Путин в ближайшее время посетит с визитом своих коллег во Вьетнаме и КНДР.

Песков уточнил, что о зарубежных визитах президента в Кремле объявляют после согласования с зарубежными партнерами.

«Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах писали, что Владимир Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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