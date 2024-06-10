Путин высказался о содержании заключенных в колониях

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что заключенные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — пояснил президент.

Таким образом он прокомментировал доклад Москальковой, которая заявила, что больше всего жалоб от заключенных поступает именно на условия содержания.

10 июня Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

В ходе беседы с российским лидером Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад.

До этого Telegram-канал Mash писал, что подозреваемых, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».

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