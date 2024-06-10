Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о содержании заключенных в колониях

Путин: заключенные в колониях должны содержаться в человеческих условиях

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что заключенные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — пояснил президент.

Таким образом он прокомментировал доклад Москальковой, которая заявила, что больше всего жалоб от заключенных поступает именно на условия содержания.

10 июня Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

В ходе беседы с российским лидером Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад.

До этого Telegram-канал Mash писал, что подозреваемых, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами