Путин высказался о содержании заключенных в колониях

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что заключенные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом сообщает ТАСС.
«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — пояснил президент.
Таким образом он прокомментировал доклад Москальковой, которая заявила, что больше всего жалоб от заключенных поступает именно на условия содержания.
10 июня Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
В ходе беседы с российским лидером Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад.
До этого Telegram-канал Mash писал, что подозреваемых, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».
Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры