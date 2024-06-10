В Госдуме назвали «антидетской» идею привлекать школьников к опасным работам

Глава комитета по делам семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее коллеги по Госдуме не поддержат предложение депутата Юлии Оглоблиной привлекать подростков к работе на вредных и опасных производствах с 16 лет. Саму инициативу Останина назвала бесчеловечной и антидетской.

«Это бесчеловечная антидетская инициатива в Год семьи. Она не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних, потому что в нем прописано, что речь идет о праве устраиваться на работу в свободное от учебы время, что дает достаточно широкую трактовку. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, дети работали не два, не три часа, и даже не четыре. Дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей. Авторы закона говорили нам, что это поможет определиться детям в профессии. Простите, как поможет определиться в профессии подавание номерков в раздевалке? Поэтому для меня чрезвычайно важно стоять на защите интересов детей и вот от таких горе-антидетских законопроектов строить решительные заслоны», — сказала Останина.

По ее мнению, разрешение привлекать подростков к опасным работам ударит по их репродуктивному здоровью.

«Неужели трудно понять, что у нас есть уязвимые категории по состоянию своего здоровья – это несовершеннолетние женщины. Ведь не случайно у нас к опасным производствам не допускаются женщины как будущие матери. А дети – это тоже будущие отцы и матери. Ведь как тогда этот депутат – инициатор такой идеи, будет смотреть в глаза детям и наверняка предлагать: а вы рожайте пораньше. А кто ж будет рожать? Как эти дети, у которых уже токсичные яды наверняка в организме, как же мы этих детей видим в качестве будущих отцов и матерей? Давайте честно скажем, что это непродуманная инициатива. Мне бы не хотелось обвинять этого депутата в каком-то преднамеренном желании нанести вред репродуктивному здоровью наших детей», — заключила Останина.

О том, что в Госдуме обсуждают снижение возрастной планки до 16 лет для возможности привлечения школьников к опасным работам, в новом выпуске подкаста «Законный вопрос» сообщила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, более 90% школьников хотят зарабатывать во время летних каникул, но не каждый работодатель готов подписать документ, что берет ответственность за ребенка.

В перечень опасных, в частности, входят земляные и высотные работы, труд, связанный с опасностью поражения электрическим током, с воздействием сильнодействующих и ядовитых веществ, валка леса, перемещение тяжелых грузов.

Ранее депутат Госдумы связал стресс на ЕГЭ с репродуктивной функцией девочек.