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В России резко скакнули цены на автобусы

НАПИ: автобусы в России за год подорожали на треть

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Shutterstock

Цены на новые автобусы в России выросли более чем на треть. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Средняя цена на новые автобусы с мая 2023 года по май 2024 года выросла на 33,5% и достигла 11,49 млн. руб.», — отмечается в исследовании.

В мае 2023 года средняя цена нового автобуса в России составляла 8,6 млн рублей без учета сегмента легкого коммерческого транспорта (LCV). К июлю того же года она увеличилась до 10,8 млн рублей, к октябрю достигла максимальной за год отметки в 13,1 млн рублей, а по итогам I квартала 2024 года снизилась до 12 млн рублей.

В частности, в мае 2024 года цены на китайские автобусы Higer и Yutong превышают 14,5 млн рублей, автобусы марок Golden Dragon и Zhong Tong стоят менее 13,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что легкий грузовик Sollers Argo стал доступнее в России с появлением версии с бензиновым мотором.

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