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Зеленский опроверг взятие войсками России села в Сумской области

Зеленский назвал пропагандистской акцией России ситуацию с Рыжевкой

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю села Рыжевка в Сумской области, по его мнению, история вокруг населенного пункта является «пропагандистской акцией» властей России. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Что касается села Рыжевка, враг попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро, российский флаг в селе уничтожен, присутствия врага не наблюдается», — написал Зеленский.

Политик добавил, что в настоящее время на территории Сумской области заметили российские диверсионные группы.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и военнослужащие других подразделений Вооруженных сил России взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, расположенное на границе с Курской областью.

Позднее Telegram-канале «Воевода вещает» опубликовал видеоролик, в котором российские военнослужащие развернули флаг России в центре села Рыжевка.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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