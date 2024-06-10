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Король Бельгии принял отставку правительства

Король Бельгии принял отставку правительства премьера после поражения на выборах

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александера де Кроо, партия которого проиграла на парламентских выборах. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на источники.

После приема де Кроо и принятия отставки его правительства король поручил им временное управление текущими делами.

9 июня Александр де Кроо признал поражение на выборах своей либеральной партии Open VLD в федеральный парламент и призвал сформировать новое правительство.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в период с 6 по 9 июня.

Ранее сообщалось, что улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии.

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