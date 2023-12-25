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Звезда «Счастливы вместе» объяснила, почему отказывается от любовных сцен в кино

Актриса Сагалова призналась, что ей неприятна близость с посторонними мужчинами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Дарья Сагалова, наиболее известная по роли в сериале «Счастливы вместе», рассказала Лауре Джугелии, что любовные сцены для нее являются табу.

«Любовные линии, всякие разные сцены — ерунда. И муж не очень хочет, и я не очень хочу. И это не очень приятно с посторонними мужчинами как-то взаимодействовать», — заявила Сагалова.

Артистка вспомнила, как на съемках проекта «Улетный экипаж» ей нужно было сняться в сцене, где героиня Сагаловой делает искусственное дыхание. Сагалова призналась, что в тот момент у нее начались истерика, из-за которой артистка была согласна даже уйти из кино.

«Я же могу это сыграть актерски, то есть не физически, рот в рот, мы же искусством занимаемся, а не пособием для школьников», — отметила Сагалова.

Звезда «Букиных» уточнила, что не согласилась на помощь дублера, так как считает это проявлением непрофессионализма.

«Я же одна буду знать, что это дублер, а вся страна будет думать, что это я в кадре, я рыдала, плакала, постоянно приходила со съемочной площадки в слезах», — рассказала Сагалова.

Актриса сравнила любовные сцены с манной кашей, которую нужно съесть, но в горло она не лезет.

Ранее Сагалова заявила, что не продвигалась по карьерной лестнице через постель.

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