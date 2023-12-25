Критики назвали «Слово пацана» лучшим сериалом года

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Российские критики назвали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучшим проектом года, передает проект «Сноб» со ссылкой на издание «Кино-Театр.Ру».

В первой пятерке также комедия «Лада Голд», драма «Балет», сериал «Плейлист волонтера» и триллер «Фишер». Голоса между ними разделились примерно поровну.

Большое количество голосов также набрали проекты «Мир! Дружба! Жвачка!-3», «Бэби-тур» и «Кибердеревня».

До этого сообщалось, что сериал «Слово пацана» признали лучшим российским проектом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru».

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.

Ранее режиссер «Слова пацана» признался, что быстро утвердил на роль Анну Пересильд.