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«Придет ко мне домой»: актриса Захарова пожаловалась на преследования безумного фаната

Актриса Елена Захарова призналась, что за ней следит одержимый поклонник

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Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Елена Захарова в интервью aif.ru рассказала, как одержимый поклонник начал преследовать ее из-за любви.

По словам артистки, весной прошлого года после спектакля к ней подошел мужчина и подарил ей корзину, в которой было большое письмо о его чувствах к Захаровой, контактные данные человека, а также предложение выйти за него замуж. Актриса игнорировала преследователя, но он стал все чаще появляться на ее выступлениях, пытался сократить дистанцию и поймать за руку.

«Был случай, когда охранник провел меня до машины, открыл мне дверь, я сажусь, и тут подлетает он, открывает другую дверь машины и пытается меня схватить. Я даже не успела заблокировать двери!» — возмутилась Захарова.

Артистка призналась, что уже начала опасаться за свою жизнь, так как сталкер намекает Захаровой, что либо она будет с ним, либо ни с кем. Она уточнила, что мужчину уже задерживали полицейские, которые выяснили, что преследователь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Силовики были вынуждены отпустить мужчину, так как на тот момент он не совершил никакого преступления.

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