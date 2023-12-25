Сценарист сериала «Слово пацана» рассказал, ожидал ли успеха картины

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев в эфире Tsargrad.tv рассказал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

«Я понимал, кто это ставит — какой режиссер, какая команда. <...> Но мы не могли ожидать того результата, которого добились. Потому что это было невозможно даже теоретически. Нельзя было предполагать того, что это выйдет за рамки всех возможных прогнозов. Потому что то, что случилось, ну никто из аналитиков не мог это предсказать, конечно», — отметил Золотарев.

Что касается продолжения сериала, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.

До этого Золотарев рассказал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников, подчеркнул он.

21 декабря вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Режиссер принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

Ранее стало известно, что в Узбекистане может появиться алкоголь «Слово пацана».